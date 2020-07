Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas prépare l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 15 juillet 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Déjà très actif en coulisses pour mener à bien son recrutement, André Villas-Boas prépare désormais l'arrivée d'un attaquant. Et pour cela, plusieurs noms circulent avec une priorité identifiée depuis plusieurs semaines : M'Baye Niang.

Malgré les difficultés financières, l'Olympique de Marseille avance sereinement sur son mercato. En effet, André Villas-Boas a pris les choses en main puisqu'Andoni Zubizarreta n'a pas été remplacé et l'OM se retrouve donc sans directeur sportif depuis deux mois. « Je ne perds pas trop de temps sur la formation, mais je perds du temps avec les agents. C’est un travail que je ne faisais pas », confiait d'ailleurs récemment le technicien portugais au sujet de son implication sur le mercato. Il faut dire que l'entraîneur de l'OM s'est particulièrement impliqué pour boucler la signature de Pape Gueye et s'active également afin d'obtenir le prêt de Leonardo Balerdi qui évolue au Borussia Dortmund. Si jamais il y parvient, André Villas-Boas aura donc renforcé deux des quatre postes qu'il avait ciblé. Le prochain objectif est de recruter un attaquant.

Niang, la priorité

Dans cette optique, la grande priorité est toujours M'Baye Niang. Selon les informations du Phocéen , André Villas-Boas est régulièrement en contact avec l'attaquant du Stade Rennais dont il apprécie grandement le profil et la polyvalence. C'est d'ailleurs l'un des joueurs qui a posé le plus de problème à l'arrière-garde olympienne. En coulisse, l'entraîneur de l'OM aurait ainsi rassuré M'Baye Niang quant à la faisabilité d'un transfert qui ne se concrétisera pas tout de suite. Et pour cause, le club phocéen doit vendre un voire deux joueurs. Morgan Sanson semble se rapprocher de la Premier League, tandis que Bouna Sarr pourrait suivre compte tenu de sa cote sur le marché. Mais dans les deux cas, les ventes ne se décanteront pas immédiatement compte tenu du fait que les dates du mercato sont décalées à l'étranger suite à la crise du Covid-19. Cela n'empêcherait pas l'OM d'être confiant quant à ses capacités à répondre aux exigences du Stade Rennais qui réclame près de 20M€ pour M'Baye Niang.

Dia et Slimani, les alternatives