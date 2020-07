Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pourrait faire un gros sacrifice pour attirer Niang !

Publié le 15 juillet 2020 à 19h15 par A.M.

Grande priorité de l'OM pour renforcer son secteur offensif, M'Baye Niang pourrait être contraint d'attendre que le club phocéen vende un voire deux joueurs avant de débarquer à Marseille.

Le recrutement d'André Villas-Boas prend forme, et contre toute attente, les choses avancent positivement. Et pourtant, entre les difficultés financières de l'OM et l'absence de directeur sportif depuis le départ d'Andoni Zubizarreta il y a deux mois, le mercato olympien n'était pas idéalement lancé. Malgré tout, André Villas-Boas a pris les choses en main et n'a pas hésité à s'activer sur différents dossiers, réussissant à boucler la signature de Pape Gueye et s'approchant d'obtenir le prêt de Leonardo Balerdi. Avec un milieu de terrain à vocation défensive et un défenseur central en approche, André Villas-Boas se concentre désormais sur M'Baye Niang.

Sanson et Sarr vendus pour attirer Niang ?