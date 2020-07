Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Villas-Boas prend forme !

Publié le 15 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye, André Villas-Boas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et semble déjà avoir des idées précises pour la suite de son recrutement.

« Oui, c’est un joueur qu’on a suivi l’année dernière, mais il a signé à Dortmund pour 16 millions. On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie. C’est un profil intéressant, on va voir ce qui va se passer. Mais on est prêts sur les trois autres dossiers, au cas où . » Il y a quelques jours, André Villas-Boas confirmait être sur la piste de Leonardo Balerdi afin d'anticiper le départ de Duje Caleta-Car pour épauler Alvaro Gonzalez. Après Pape Gueye, le défenseur argentin a de grandes chances d'être la deuxième recrue de l'OM. Mais les Olympiens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin.

Balerdi le prochain coup, Niang toujours dans les tuyaux