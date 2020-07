Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie très forte sur la fortune de Mohamed Ayachi Ajroudi !

Publié le 15 juillet 2020 à 21h15 par A.M.

Alors que plusieurs rumeurs ont circulé concernant la richesse de Mohamed Ayachi Ajroudi, Hassen Chalghoumi, imam de Drancy et proche de l'homme d'affaires, assure qu'il a les moyens de ses ambitions.

Depuis plusieurs semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi fait grandement parler de lui. L'homme d'affaires franco-tunisien mène un projet ambitieux pour racheter l'Olympique de Marseille, mais il suscite de nombreuses interrogations et les zones d'ombre sont importantes, notamment concernant sa réelle puissance financière. Plusieurs rumeurs ont effectivement circulé au sujet du fait que Mohamed Ayachi Ajroudi aurait dû mal à régler ses ardoises et vivrait au-dessus de ses moyens. Toutefois, d'après Hassen Chalghoumi, imam de Drancy et proche de celui qui veut racheter l'OM, il n'y a aucun doute concernant la puissance financière d'Ajroudi.

«Je pense qu'il vraiment les reins solides»