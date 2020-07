Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mohamed Ayachi Ajroudi envoie un message fort sur le rachat de l'OM !

Publié le 15 juillet 2020 à 13h45 par A.M.

Régulièrement critiqué, le mystérieux homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi se défend et assure que son projet de rachat est sérieux malgré les critiques dont il fait l'objet.

Au cœur de l'actualité depuis son annonce de racheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi fait grandement parler de lui. Et pour cause, s'il est méconnu du grand public, ce n'est pas le cas dans le monde des affaires où il s'est déjà fait une solide réputation peu reluisante. De nombreuses rumeurs mettent même en cause la véritable capacité d'investissement de l'homme d'affaires franco-tunisien qui aurait d'importants problèmes financiers à l'image d'une ardoise de 350 000€ à régler à l'hôtel du George V, l'un des plus beaux palaces de Paris. Des rumeurs que Mohamed Ayachi Ajroudi balaie d'un revers de main.

Ajroudi rassure sur sa richesse