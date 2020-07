Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt ne lâche rien face à Ajroudi !

Publié le 15 juillet 2020 à 16h30 par La rédaction

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi ne cesse de mettre la pression sur Frank McCourt afin qu'il vende l'OM, le Bostonien n'a pas l'intention de lâcher prise et multiplie les démentis au point de s'agacer.

La vente de l'Olympique de Marseille déchaîne les passions. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont annoncé être à la tête d'un grand projet pour racheter le club phocéen. Depuis, les deux hommes occupent l'espace médiatique et mettent la pression sur Frank McCourt. « Les gens me connaissent. C’est un grand projet. Je ne dis pas qu’il va aboutir. Celui qui a la réponse, c’est monsieur McCourt. Nous ne lui mettrons pas un pistolet sur la tête. C’est son entreprise. Il peut vendre ou ne pas vendre. Mais s’il ne vend pas, il a une obligation. Quand on est propriétaire de l’OM, on a une obligation vis-à-vis des Marseillais », assurait par exemple l'ancien président du RCT à RMC . « Il faut laisser le temps. On n’est pas pressé. Quand Monsieur McCourt sera prêt, on sera là. S’il nous dit demain, on sera là », confiait quant à lui Mohamed Ayachi Ajroudi dans les colonnes du Figaro . Et visiblement, il ne compte pas lâcher l'affaire.

Ajroudi insiste pour racheter l'OM...

En effet, dans les colonnes de L'Equipe , Mohamed Ayachi Ajroudi en a profité pour en rajouter un couche sur ses intentions : « Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu'ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser le temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C'est tout. C'est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement . » Surement une manière de rassurer les supporters et crédibiliser son projet très souvent pointé du doigt. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour faire changer d'avis Frank McCourt.

... McCourt campe sur ses positions