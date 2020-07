Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un long feuilleton se prépare pour le mercato !

Publié le 15 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Grande priorité d'André Villas-Boas pour renforcer le secteur offensif de l'OM, M'Baye Niang pourrait bien débarquer très tard à Marseille.

Cet été, André Villas-Boas a les idées claires concernant le mercato estival. Et pour cause, le technicien portugais souhaite un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain à vocation défensive et un attaquant. C'est ainsi que Pape Gueye débarqué libre en provenance du Havre. Reste désormais trois postes à renforcer en priorité ce qui devrait commencer par un axial qui devrait être Leonardo Balerdi qui pourrait débarquer sous la forme d'un prêt en provenance du Borussia Dortmund. Dans le secteur offensif, M'Baye Niang reste la grande priorité.

Vers un coup à la Rongier pour Niang ?