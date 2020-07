Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas proche de boucler un dossier à 35M€ !

Publié le 15 juillet 2020 à 14h15 par A.M.

Toujours désireux de vendre plusieurs joueurs cet été, l'OM serait proche de boucler la vente de Morgan Sanson en Premier League contre une somme avoisinant les 35M€.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de vendre des joueurs. Et pour cause, les finances du club phocéen sont dans le rouge et avant de se renforcer, il faudra vendre plusieurs joueurs. Trois d'entre eux sont particulièrement ciblés compte tenu de leur valeur marchande : Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Morgan Sanson. Toutefois, l'ancien milieu de terrain de Montpellier serait le plus proche d'un départ vers la Premier League. Il faut dire que c'est désormais Pini Zahavi qui gère ses intérêts, ce qui a clairement accéléré les choses dans ce dossier.

Sanson proche de la Premier League ?