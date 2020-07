Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 15 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Luis Suarez a confié qu’il pourrait prolonger son contrat au FC Barcelone, en fonction de l’évolution des besoins du club.

Le FC Barcelone sera l’un des clubs à suivre cet été. Le club catalan est au cœur de plusieurs rumeurs de transferts, à l’image de Lautaro Martinez, pisté par la direction du Barça pour renforcer l’attaque, ou de Philippe Coutinho, poussé vers la sortie. Un autre dossier urge à Barcelone : la prolongation du contrat de Lionel Messi, qui expirera en juin prochain. Mais l’attaquant argentin n’est pas le seul cadre du vestiaire à prendre part à l’actualité catalane. Après avoir récemment ouvert la porte à Lautaro Martinez puis défendu son coéquipier Antoine Griezmann, Luis Suarez a évoqué le sujet d’une éventuelle prolongation dans le club catalan…

« Je serai toujours là pour aider »