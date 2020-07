Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez totalement relancé par le Real Madrid ?

Publié le 15 juillet 2020 à 9h30 par B.C.

Alors que Lautaro Martinez est ciblé par le FC Barcelone pour prendre la succession de Luis Suarez, le Real Madrid apprécierait également l'international argentin.

A la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone a décidé de miser sur Lautaro Martinez, mais il ne sera pas facile de récupérer l'international argentin. Le club culé souhaite faire baisser le montant de l'opération en incluant au moins un joueur, mais l'Inter Milan se montre coriace dans les négociations. Alors que le Barça aurait déjà trouvé un accord avec Lautaro Martinez, il faudra donc désormais trouver un terrain d'entente avec les Nerazzurri à la fin de la saison, mais un concurrent de taille pourrait débarquer dans ce dossier.

Le Real Madrid aime Lautaro Martinez, mais...