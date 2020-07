Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros appel du pied de Luis Suarez à Neymar !

Publié le 15 juillet 2020 à 8h15 par H.G. mis à jour le 15 juillet 2020 à 8h18

Alors que Neymar devrait vraisemblablement rester au PSG pour une quatrième saison consécutive, Luis Suarez continue de croire en la possibilité que l’international brésilien revienne au FC Barcelone un jour ou l’autre.

Après un été 2019 des plus agité au cours duquel il souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone, Neymar pourrait cette fois connaitre une session estivale des transferts bien plus calme. Et pour cause, le Brésilien de 28 ans n’aurait plus autant l’intention de quitter le PSG où il apparait des plus épanouis, tandis qu’aucun grand club européen ne pourrait être en mesure de formuler une offre colossale pour le recruter après le passage de la pandémie de COVID-19. Ainsi, bien qu’il soit fréquemment avancé que le Barça rêverait toujours d’un retour de son ancien numéro 11, une telle opération serait impossible à mener face à un PSG qui ne souhaite pas mettre en vente son joueur comme l’a signifié dernièrement Josep Maria Bartomeu à TV3 . Pour autant, l’attaquant du FC Barcelone Luis Suarez continue de croire en la possibilité que Neymar revienne un jour au FC Barcelone, tout en précisant que le numéro 10 du PSG y aurait sa place comme du temps où il y évoluait entre 2013 et 2017.

« Rien n'est impossible dans le football »