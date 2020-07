Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Il va falloir faire preuve de patience pour Coutinho…

Publié le 15 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Ayant montré la porte de sortie à Philippe Coutinho, le FC Barcelone va toutefois devoir attendre un peu avant de pouvoir espérer un départ du Brésilien. Explications.

Censé prochainement revenir de son prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait toutefois pas rester longtemps au FC Barcelone. En effet, en Catalogne, on ne compterait clairement pas sur le Brésilien, espérant le vendre afin de faire rentrer de l’argent et ainsi poursuivre le recrutement. D’ailleurs, selon les informations de Goal , le Barça aurait averti les représentants de Coutinho qu’il fallait désormais chercher une porte de sortie. Et alors que le Bayern Munich a déjà choisi de ne pas lever son option d’achat, la solution pourrait se trouve du côté de la Premier League. L’ancien de Liverpool va-t-il donc retrouver l’Angleterre ?

Réponse dans les semaines à venir !

A la recherche d’une porte de sortie, Philippe Coutinho aurait notamment été proposé à Arsenal et Newcastle. Problème, pour le moment, ces deux clubs seraient dans l’incapacité de donner une réponse aux Brésilien. En effet, les Gunners souhaiteraient avant tout savoir s’ils seront en Coupe d’Europe la saison prochaine avant de se positionner sur un tel investissement que Coutinho. De même, les Magpies seraient eux dans l’attente de savoir si oui ou non le club sera racheté par ds investisseurs saoudiens. Alors que Coutinho n’aura pas reçu de non de la part de ces clubs, il n’aurait toutefois aussi pas reçu de oui. Et pour que cela se débloque, il va falloir faire preuve de patience.