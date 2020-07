Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte, meilleur allié de Leonardo... et pire ennemi du Barça ?

Publié le 14 juillet 2020 à 23h15 par A.C.

Antonio Conte, coach de l’Inter, pourrait rendre un grand service au Paris Saint-Germain.

Avec le départ de Tanguy Kouassi et celui probable de Thiago Silva à la fin de la saison, Leonardo cherche un défenseur central. Nous vous avons révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a été tenté à un moment par la piste Lucas Hernandez, qui souhaite finalement rester au Bayern Munich. Mais le PSG a également activé la piste Alessio Romagnoli selon nos informations, capitaine du Milan AC très apprécié par Leonardo. En Italie, la presse évoque également un intérêt prononcé pour Milan Skriniar, défenseur central de l’Inter.

Conte préfère perdre Skriniar plutôt que Lautaro Martinez