Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de Bartomeu pour Lautaro Martinez sur le point de voler en éclats ?

Publié le 14 juillet 2020 à 17h00 par A.C.

Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone pourraient bien se retrouver en manque d’arguments pour Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter.

On ne sait plus où donner de la tête. En Italie, la presse assure que tout est mort pour le transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone. L’attaquant devrait rester à l’Inter une saison de plus et donc faire faux bond à son compatriote Lionel Messi. Pourtant, en Espagne on assure que Josep Maria Bartomeu aurait un plan. Mundo Deportivo annonce en effet que le président du Barça pourrait arriver à ses fins grâce à une offre de 70M€, plus Junior Firpo.

Avec Emerson, l'Inter n'a pas besoin de Junior Firpo