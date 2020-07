Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait tout pour se débarrasser de Philippe Coutinho !

Publié le 14 juillet 2020 à 17h30 par T.M.

Censé revenir de son prêt au Bayern Munich d’ici quelques semaines, Philippe Coutinho ne devrait toutefois pas s’éterniser au FC Barcelone. En effet, en coulisses, les Blaugrana s’activeraient pour se débarrasser du Brésilien.

Recruté à prix d’or en janvier 2018, Philippe Coutinho, joueur le plus cher de l’histoire du FC Barcelone, était censé venir faire oublier Neymar. Et avec ce qu’il avait montré sous le maillot de Liverpool, les Blaugrana attendaient énormément du joueur de 28 ans. Problème, le milieu de terrain n’a jamais su montrer ce qu’il avait fait en Angleterre. Coutinho est ainsi rapidement devenu un flop, s’attirant même les foudres du Camp Nou. Il n’en fallait pas plus au Barça pour envoyer son joueur en prêt au Bayern Munich cette saison. Et alors que les Bavarois ont fait le choix de ne pas lever leur option d’achat fixée à 120M€, le club catalan ne compterait pas revoir Philippe Coutinho sous le maillot culé la saison prochaine. Et pour cela, le FC Barcelone sortirait les grands moyens pour acter un nouveau départ de l’ancien des Reds.

Le Barça regarde vers l’Angleterre !

Le FC Barcelone aurait d’ores et déjà tranché pour Philippe Coutinho : un départ est prévu pour cet été. Selon les informations de Goal , les représentants du Brésilien auraient ainsi été avertis de cela par les Blaugrana, les chargeant ainsi de trouver un point de chute pour le milieu de terrain. Reste donc à trouver preneur, et pour cela, le Barça regarderait du côté de la Premier League, que l’ancien joueur de Liverpool pourrait donc retrouver dans les prochains mois. En effet, en Catalogne, on estimerait que seuls des clubs anglais pourraient offrir un montant satisfaisant pour Coutinho, tout en lui offrant un salaire à la hauteur de ses espérances. D’ailleurs, pour le moment, deux clubs de Premier League auraient déjà été sollicités pour Philippe Coutinho : Arsenal et Newcastle.

Arsenal et Newcastle patientent…