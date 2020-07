Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan de cette pépite du PSG envoie un message à Leonardo !

Publié le 14 juillet 2020 à 22h15 par D.M.

Arnaud Kalimuendo a inscrit son premier but face au Havre ce dimanche. Interrogé sur l'avenir de son fils, Arthur Kalimuendo souhaite qu'il s'inscrive dans la durée au PSG.

Une fois n’est pas coutume, le PSG va perdre plusieurs joueurs issus de son centre de formation. Tanguy Kouassi a rejoint le Bayern Munich, tandis qu’Adil Aouchiche devrait s’engager prochainement avec l’ASSE. Sous contrat jusqu’en 2022, Arnaud Kalimuendo (18 ans) devrait quant à lui bien porter le maillot du PSG la saison prochaine. Face au Havre ce dimanche (victoire 9-0), l’attaquant qui s’entraîne désormais avec l’équipe première, a inscrit son premier but avec le club parisien et pourrait faire ses premiers pas en Ligue 1 la saison prochaine.

« On fait confiance à Leonardo »