Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle pépite de Tuchel sur le départ ?

Publié le 14 juillet 2020 à 17h45 par D.M.

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en mai dernier, Jonathan Mutombo Mawesi (17 ans) devrait être prêté la saison prochaine à Guimaraes.

Difficile de se faire une place au PSG pour les jeunes joueurs issus du centre de formation. Dans un entretien au JDD en juin dernier, Leonardo avait souligné la difficulté pour les jeunes de se faire une place au sein de l’équipe première : « Au PSG, il y a de la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c’est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s’en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans. » Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi ont eu la chance de montrer leurs qualités en Ligue 1 cette saison, mais ont pris la décision de ne pas signer leur premier contrat professionnel avec le club parisien. Tanguy Kouassi a rejoint le Bayern Munich et Adil Aouchiche pourrait prendre la direction de Saint-Etienne dans les prochains jours.

Jonathan Mutombo Mawesi devrait prendre la direction du Portugal