Mercato - OM : Eyraud, Villas-Boas... Ce témoignage accablant sur le mercato de l'OM !

Publié le 14 juillet 2020 à 16h45 par A.M.

Privé de directeur sportif depuis le départ d'Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, l'OM se retrouve en difficulté sur le mercato comme l'explique un agent de joueurs qui s'agace de cette situation.

Depuis le 14 mai dernier, l'Olympique de Marseille est dans une situation très particulière. En effet, le club phocéen a vu filer Andoni Zubizarreta et se retrouve donc sans directeur sportif. Par conséquent, cela fait désormais deux mois que l'OM n'a plus de directeur sportif ce qui rend très compliqué les négociations avec les agents ou les clubs adverses pour le recrutement d'un joueur. C'est donc André Villas-Boas qui se charge de tout, comme ce fût le cas dans le dossier Pape Gueye. Il a dressé sa propre short-list et négocie avec l'entourage de ses pistes.

«McCourt et Eyraud n'ont pas été fichus de remplacer Zubizarreta»