Mercato - PSG : Ce crack suivi par Leonardo sort du silence pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2020 à 7h45 par La rédaction

Pisté par le PSG ou encore l’AC Milan, Dominik Szoboszlai est sorti du silence pour évoquer son avenir. Son agent en a également fait de même.

Considéré comme l’un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération, Dominik Szoboszlai serait dans le viseur de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain. Désireux de renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel, Leonardo pourrait toutefois avoir bien du mal à s’offrir la pépite hongroise. Effectivement, Calciomercato.com a révélé il y a quelques jours que Ralf Rangnick, homme fort de l'AC Milan, apprécierait le joueur du Red Bull Salzburg. Grâce aux très bonnes relations qu’il entretiendrait avec le joueur et son agent, le dirigeant allemand aurait même une avance considérable sur le PSG. Dans ce contexte, Szoboszlai a évoqué son avenir avant de voir son agent en faire de même.

« L'avenir ? Je ne sais pas où je vais jouer ! »