Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un choix radicale de Rakitic pour son avenir ?

Publié le 17 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic pourrait quitter le club catalan cet été. Toutefois, le milieu croate n’aurait nullement l’intention de partir du Barça.

Le 7 juin dernier, Ivan Rakitic avait affirmé vouloir porter les couleurs du FC Barcelone encore bien longtemps : « Il y a 10 ou 15 jours, j’ai parlé avec le club et la conclusion est qu’il n’y a rien à évoquer car j’ai encore un an de contrat avec le Barça et que c’est le club où je veux être et jouer. Je m’entraîne bien et je suis sûr que je serais à Barcelone encore longtemps ». Annoncé avec insistance sur le départ, le milieu croate verra son contrat prendre fin en juin 2021 et aux dernières nouvelles, Rakitic se verrait bien toujours porter les couleurs du Barça la saison prochaine...

Rakitic déterminé à rester !