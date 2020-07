Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait pris une grande décision pour le mercato !

Publié le 16 juillet 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Le mercato du FC Barcelone a commencé tambour battant avec un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic travaillé de concert avec la Juventus. Seulement voilà, si on pouvait penser que ce deal ayant fait grand bruit était synonyme de profonds chamboulements immédiats dans l’effectif du Barça, il n’en serait rien en réalité dans la mesure où le club catalan aurait pris la décision de mettre un terme à ses activités sur le marché des transferts pour l’instant.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone n’a pas une grande marge de manoeuvre dans son recrutement sur le plan financier. Par exemple, les difficultés de trésoreries ont empêché le Barça de concrétiser le retour de Neymar l’été dernier, alors même que ce dernier souhaitait quitter le PSG. Pourtant, malgré ces soucis qui ont été amplifiés par le passage de la COVID-19, les dirigeants des Blaugrana semblent avoir pris la décision de renouveler en profondeur leur effectif qui a affiché de nombreuses carences cette saison. Dans cette optique, le nom de Lautaro Martinez a notamment été coché, tandis que le club catalan serait également en quête d’un défenseur central, de latéraux. De plus, pour combler les manques de son secteur offensif, le FC Barcelone souhaite se renforcer sur les côtés et cible Bernardo Silva dans cette optique comme le10sport.com vous l’a révélé ce jeudi. Seulement voilà, avant cela, le club catalan n’aura d’autres choix que de vendre pour assainir ses comptes. Et c’est dans cette optique qu’il a choisi de laisser partir Arthur Melo à la Juventus il y a quelques semaines.

Le départ d’Arthur Melo, une prise de conscience pour le Barça ?

Afin de boucler son exercice financier, le FC Barcelone avait besoin de vendre avant le 30 juin prochain. Et c’est précisément pour cela qu’il a choisi de pousser Arthur Melo vers un départ à la Juventus contre 80M€, ce qui lui a permis d’inscrire cette somme dans ces comptes. Parallèlement, le Barça a enregistré la venue de Miralem Pjanic en provenance des Bianconeri , venu compenser le départ du milieu brésilien, mais dont les 70M€ d’indemnité de transfert sont amortis sur cinq ans, chose qui ne porte donc pas grandement atteinte aux comptes catalans. Seulement voilà, si cette opération a été d’une grande aide pour les pensionnaires du Camp Nou sur le plan financier, le deal a aussi eu une externalité négative : celle de créer de la distraction dans l’effectif barcelonais alors que l’équipe de Quique Setién était encore dans la course au titre en Liga selon ESPN . Désormais, le FC Barcelone est hors course, le Real Madrid ayant quatre unités d’avance sur le Barça à deux journées de la fin, et il est possible que cette baisse de forme et cette distraction causées par le feuilleton Arthur Melo n’y soient pas entièrement étrangères. Et visiblement, cette situation aurait conduit le board catalan à prendre une décision radicale sur la suite du mercato estival.

Le Barça aurait mis fin temporairement à la quasi totalité de ses actions sur le marché !