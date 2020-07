Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale avec Neymar !

Publié le 16 juillet 2020 à 18h30 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement été annoncé que Neymar ne devrait pas quitter le PSG cet été, le FC Barcelone n’ayant pas les moyens de mener une opération de cette envergure, l’international brésilien de 28 ans pourrait finalement rester encore plus longtemps que prévu dans la capitale française. Et pour cause, tout est maintenant entre les mains de Leonardo pour une prolongation du natif de Mogi Das Cruzes.

C’était il y a un an, et cela semble maintenant être il y a une éternité. L’été dernier, Neymar souhaitait quitter le PSG deux ans après son arrivée pour faire son grand retour au FC Barcelone, qui n’a jamais digéré le départ de son ancien numéro 11. Seulement voilà, faute de moyens financiers, le club catalan n’est jamais parvenu à faire du come-back du Brésilien une réalité, chose qui a donc conduit l’international brésilien de 28 ans à rester dans la capitale française. Conspué par une partie du public du Parc des Princes lorsqu’il a de nouveau vêtu la tunique parisienne, Neymar a finalement rapidement digéré son départ avorté. L’ancien joueur de Santos s’est effectivement rapidement mobilisé avec le PSG en affichant son meilleur visage sur le terrain et en ayant une attitude irréprochable sur le terrain. Pour autant, malgré des moyens financiers encore plus limités qu’il y a un an après le passage de la pandémie de COVID-19, il a fréquemment été annoncé ces derniers temps que le Barça rêvait toujours de faire revenir le médaillé d’or des Jeux Olympiques 2016. Seulement voilà, il y a vouloir et pouvoir, et L’EQUIPE annonçait dernièrement qu’aucune écurie n’était en mesure de s’offrir l’attaquant parisien. Neymar va donc rester au PSG pour une quatrième saison supplémentaire avec les champions de Ligue 1, et il se pourrait que cette quatrième année puisse clairement ne pas être sa dernière dans l’Hexagone.

La relation entre Neymar et le PSG n’a jamais été aussi bonne !

Depuis plusieurs semaines, Neymar n’a de cesse de montrer son épanouissement au PSG et à Paris. Tout sourire à la reprise de l’entrainement et lors du match amical contre Le Havre dimanche dernier (victoire 0-9 des hommes de Thomas Tuchel), l’international brésilien ne manque aussi jamais l’occasion de montrer sa joie en coulisses, et cela tout particulièrement à l’occasion des festivités du 14 juillet à Paris. Tout cela apparait être la matérialisation d’une chose : Neymar n’a jamais été aussi heureux au PSG, aussi bien d’un point de vue sportif que dans sa vie en dehors du terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé ce jeudi, l’ancien joueur du FC Barcelone se sent comme un poisson dans l’eau en France et n’est plus du tout dans l’optique de retourner en Catalogne. Impliqué et heureux, le compère de Kylian Mbappé en attaque est même dans l’optique de poursuivre encore plus longtemps que prévu son aventure au PSG, où son contrat actuel expirera en juin 2022. Du jamais vu depuis son arrivée en 2017, dans la mesure où il a plusieurs fois émis le souhait de s’en aller. La donne s’est donc radicalement inversée même si, pour l’heure, Neymar n’a reçu aucune proposition de la part de Leonardo. Pour autant, le directeur sportif brésilien a tout pour envisager des discussions sereines avec l’attaquant star du club francilien. Cependant, malgré cette absence d’offre, il se pourrait que l’ancien dirigeant de l’AC Milan ait d’ores et déjà commencé à bouger ses pions.

