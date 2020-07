Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avantage PSG dans le dossier Neymar !

Publié le 16 juillet 2020 à 14h15 par Th.B.

Le FC Barcelone ne semblant plus être une option viable, le PSG aurait tout le loisir de se pencher sur la prolongation de contrat de Neymar qui se sent comme un poisson dans l’eau au PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce jeudi. Et les discussions entre les différentes seraient positives.

La presse catalane lâchait une bombe ces dernières semaines. Selon Mundo Deportivo , Neymar aurait assuré à ses coéquipiers les plus proches du vestiaire parisien qu’il voulait « absolument retourner au FC Barcelone ». Une information surprenante d’autant plus que son père avait confié lors d’une interview au mois d’avril qu’il était heureux au PSG. Sur ses réseaux sociaux, Neymar ne cache pas sa satisfaction et son amour pour le PSG et pour Paris. De quoi mettre un terme aux rumeurs d’un retour de Neymar au FC Barcelone cet été ? Les spéculations risquent d’être toujours présentes, mais les difficultés financières du Barça réduisent ses chances dans cette opération. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité ce jeudi que le FC Barcelone était très loin dans ce dossier et que Leonardo disposait d’un boulevard pour la prolongation de Neymar. D’une part car le joueur se sent véritablement chez lui à Paris et d’une autre parce qu’il ne semble pas fermer la porte à l’idée de poursuivre outre la saison prochaine son aventure parisienne. Aucune offre concrète n’a été soumise au clan Neymar, mais les négociations seraient bien d'actualité.

« Cela discute de manière positive et intéressante »