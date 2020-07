Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez totalement relancé par... Guardiola ?

Publié le 16 juillet 2020 à 13h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone compterait sur un échange de joueurs afin de mettre la main sur Lautaro Martinez, Manchester City s’intéresserait à l’Argentin. Et les Skyblues seraient plus aptes à s’aligner sur la clause libératoire du joueur de l’Inter que le Barça…

Lautaro Martinez (22 ans) est l’une des grosses attractions de ce mercato estival. Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023, l’international argentin figure sur les tablettes du FC Barcelone qui n’a pas vraiment caché son intérêt pour l’attaquant du club nerazzurri où il dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€. En proie à des difficultés financières, le Barça ne semble pas être en mesure de débourser une telle somme et tenterait de faire baisser le prix de l’opération depuis de longues semaines désormais, en incluant des joueurs de son effectif dans la transaction. Junior Firpo serait un élément déterminant dans ce dossier, mais rien ne serait joué pour le FC Barcelone, d’autant plus que Manchester City y ajouterait son grain de sel.

Lautaro Martinez pour remplacer Sergio Agüero ?