Mercato - LOSC : Ce témoignage qui jette un énorme froid sur l'avenir d'Osimhen !

Publié le 16 juillet 2020 à 12h45 par A.M.

Cristiano Giuntoli, directeur sportif de Naples, s'est prononcé sur le dossier Victor Osimhen et assure que c'est compliqué notamment compte tenu du changement d'agent de l'attaquant du LOSC.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Naples, Victor Osimhen pourrait bien faire l'objet d'un transfert de l'été. Comme révélé par le10sport.com, le LOSC et le club italien se sont mis d'accord pour un transfert avoisinant les 80M€. Un montant qui pourrait être revu à la hausse puisque Gabriel pour faire le même trajet pour 25M€. Interrogé sur ce dossier Cristiano Giuntoli, directeur sportif de Naples, se montre toutefois prudent, notamment concernant les négociations avec l'entourage de Victor Osimhen qui vient de changer d'agent.

Naples s'inquiète pour Osimhen