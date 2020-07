Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est le flou total pour Edinson Cavani...

Publié le 16 juillet 2020 à 11h30 par La rédaction

Désormais libre depuis son départ du PSG en fin de contrat, Edinson Cavani cherche toujours le club pour qui il jouera la saison prochaine. Courtisé par de nombreuses écuries européennes, l’international uruguayen pourrait cependant abandonner l’Italie…

Mais où signera Edinson Cavani ? Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, libre depuis sont départ en fin de contrat le 30 juin dernier, cherche toujours l’équipe pour qui il jouera la saison prochaine. Plusieurs pistes se sont déjà offertes à lui depuis le début du mois de janvier, date à partir de laquelle il pouvait choisir son nouveau club pour la saison prochaine. Une destination pourrait cependant être à oublier tant qu’il ne fera pas d’effort financier…

Cavani trop cher pour l’Italie ?

Ainsi, dans un interview pour AS , l’ancien directeur sportif de Palerme, Rino Foschi, s’est prononcé concernant l’avenir d’Edinson Cavani, qu’il avait réussi à faire venir en 2007. « Il demande 12M€ nets par an pendant deux saisons. Personne ne peut se le permettre en Serie A » . Une tendance claire concernant l’avenir du Matador , malgré les intérêts annoncés de la Juventus et de l’AS Roma dans ce dossier. Selon Calciomercato.com , aucune démarche concrète n’aurait été faite par la Roma dans ce dossier, les Giallorossi jugeant le salaire de Cavani trop onéreux pour leurs faibles moyens. L’international uruguayen pourrait devoir laisser de côté une destination italienne, pourtant Rino Foschi continue de le voir en Italie. Comme il l’a dit à Radio Sportiva , Foschi verrait bien le Matador chez les Bianconeri : « Je sais qu’il aimerait l’Espagne, mais nous verrons. Je le verrais aussi bien dans une équipe comme la Juventus. Il est toujours très fort, mais il a aussi un salaire très élevé » . Des déclarations qui font également écho à l’intérêt de l’Atlético de Madrid, qui était tout proche de faire signer le buteur parisien l’hiver dernier…

Il aurait refusé une offre de l’Inter Miami