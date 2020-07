Foot - PSG

PSG : Mbappé prêt à profiter des départs de Cavani et Thiago Silva ?

Publié le 12 juillet 2020 à 13h15 par A.D.

Comme il l'a clairement fait savoir, Kylian Mbappé veut prendre des responsabilités au PSG malgré son jeune âge. Avec les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva, le champion du monde français se dirait prêt à prendre plus de poids au sein du vestiaire de Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé veut être traité en fonction de son impact sur le terrain et non en fonction de son âge. Le champion du monde français l'a mainte fois répété. Arrivé à l'été 2017, l'attaquant de 21 ans est la superstar du PSG, après Neymar. Et comme il l'a souvent fait savoir, il souhaite être traité comme tel et avoir de plus en plus de responsabilités au PSG. Avec les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva, Kylian Mbappé pourrait obtenir gain de cause dès la saison prochaine.

Mbappé prêt à devenir un leader avec Neymar ?