Foot - PSG

PSG : Kimpembe réagit au tirage de la Ligue des Champions !

Publié le 11 juillet 2020 à 21h50 par La rédaction

Pour continuer leur aventure en Ligue des Champions, les joueurs du PSG devront battre l’Atalanta Bergame. Alors que de nombreux supporters du club de la capitale se réjouissent de ce tirage, Presnel Kimpembe a rappelé qu’il ne fallait jamais sous-estimer l’adversaire.