Foot - PSG

PSG/OL - Polémique : Aulas relativise les propos de Juninho sur Neymar !

Publié le 8 juillet 2020 à 19h15 par T.M.

Ce mardi, les propos de Juninho sur Neymar ont fait énormément réagir, suscitant notamment la colère de Leonardo. Face à cette situation, Jean-Michel Aulas a pris la défense de son directeur sportif.

« Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat ». Avec ces propos concernant le choix de Neymar de rejoindre le PSG en 2017, Juninho a défrayé la chronique. Une sortie qui a d’ailleurs valu une réponse musclée de Leonardo. Pour RMC , le directeur sportif du PSG a ainsi lâché ces dernières heures : « Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club ». Les tensions semblent donc être de retour entre le PSG et l’OL, mais ce mercredi, au micro de RMC , Jean-Michel Aulas a voulu apaiser la situation en tentant d’expliquer les propos de Juninho.

« Il ne l’a pas fait pour attaquer le PSG »