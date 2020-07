Foot - PSG

PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui déclare sa flamme à Neymar !

Publié le 6 juillet 2020 à 14h45 par H.G.

Bien remobilisé cette saison après son départ avorté au FC Barcelone l’été dernier, Neymar s’est enfin davantage illustré sportivement cette saison que pour des raisons extra-sportives. Et aux yeux de Dante, l’attaquant du PSG a su apprendre de ses erreurs.

Neymar ne semble pas avoir été longtemps affecté par son transfert avorté au FC Barcelone l’été dernier. Malheureux au PSG et à Paris, l’international brésilien nourrissait en effet le projet de retourner au sein de son ancien club, mais faute de moyens financiers, le Barça n’a jamais réussi à répondre aux exigences des Parisiens pour lâcher leur star. Le joueur de 28 ans est donc resté au PSG cette saison, et le moins que l’on puisse dire est qu’il s’est vite mobilisé pour aider les pensionnaires du Parc des Princes à remplir leurs objectifs sportifs cette saison. Impliqué et travailleur, Neymar semble maintenant de nouveau épanoui dans la capitale française à l’aune du Final 8 de la Ligue des Champions qui se tiendra en août prochain. Plus encore, le natif de Mogi das Cruzes a su regagner le soutien d’une grande majorité des supporters parisiens, en plus d’être salué par ses pairs évoluant en Ligue 1 pour son attitude et ses performances sur le terrain, lui qui était parfois vu comme trop chambreur et individualiste. C’est d’ailleurs l’avis de son compatriote Dante, défenseur à l’OGC Nice, qui considère que Neymar a su franchir en cap en tirant des leçons de ses erreurs passées.

« Il a su faire son autocritique pour s’améliorer »