PSG - Clash : Icardi en froid avec Di Maria ? Il répond !

Publié le 3 juillet 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors que la rumeur dit que Mauro Icardi aurait été accueilli très froidement par les internationaux argentins du PSG l’été dernier, le buteur se prononce à ce sujet.

Marié à Wanda Nara, qui est aussi son agent, Mauro Icardi avait en réalité piqué son épouse à Maxi Lopez qui était son coéquipier en sélection argentine. Ce dossier aurait entrainé de lourdes conséquences sur l’ambiance du vestiaire en sélection à tel point que lors de son arrivée en prêt au PSG en 2019, Icardi ait été accueilli froidement par Angel Di Maria et Leandro Paredes. Mais qu’en est-il vraiment ? Interrogé dans les colonnes du Parisien , Icardi a rétabli ses vérités à ce sujet.

« Une très bonne relation avec Angel »