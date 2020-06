Foot - PSG

PSG : Le sélectionneur argentin ouvre la porte à Mauro Icardi

Publié le 29 juin 2020 à 9h55 par A.D. mis à jour le 29 juin 2020 à 9h59

Ces dernières années, Mauro Icardi n'a pas été souvent appelé avec la sélection argentine. Interrogé sur le cas du buteur du PSG, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albiceleste, a expliqué que la porte lui était toujours ouverte.