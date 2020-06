Foot - PSG

PSG : Ibrahimovic reçoit un très bel hommage de Jallet !

Publié le 26 juin 2020 à 11h41 par G.d.S.S. mis à jour le 26 juin 2020 à 11h42

Ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic au PSG, Christophe Jallet confie tout le bien qu’il pense du buteur suédois.