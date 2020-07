Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel, Leonardo... Les vérités d'Icardi sur la polémique de l'anniversaire !

Publié le 4 juillet 2020 à 0h45 par B.C.

Deux jours après la défaite du PSG sur la pelouse de Dortmund (2-1), les joueurs de Thomas Tuchel s'étaient retrouvés pour fêter l'anniversaire de certains d'entre eux, ce qui avait créé une polémique. Interrogé par Le Parisien, Mauro Icardi a tenu à minimiser ce fait.

Si le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, cela n'était pas gagné d'avance pour le club de la capitale. En effet, avant de l'emporter sur sa pelouse (2-0), les hommes de Thomas Tuchel avaient perdu contre le Borussia Dortmund (2-1) au match aller, ce qui ne les avait pas empêchés de se réunir deux jours après pour fêter l'anniversaire d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria. Ce qui n'avait plu à Thomas Tuchel et Leonardo. Interrogé sur ce fait dans Le Parisien , le numéro 18 du PSG a remis les choses au clair.

« Cet épisode a fait plus de bruit dans la presse que ça ne le méritait réellement »