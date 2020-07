Foot - PSG

PSG/OL - Polémique : Aulas s'immisce dans le clash Leonardo-Juninho !

Publié le 8 juillet 2020 à 10h15 par A.M.

Suite aux propos de Juninho sur Neymar, Leonardo n'a pas manqué de recadrer le directeur sportif de l'OL. Mais c'est au tour de Jean-Michel Aulas de mettre son grain de sel dans ce clash.

Dans un long entretien accordé au Guardian , Juninho a utilisé Neymar afin d'illustrer son propos concernant les problèmes sociétaux au Brésil. « Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange », a confié le directeur sportif de l'OL. Une sortie qui n'a évidemment pas du tout été au goût de Leonardo qui n'a pas manqué de répondre à son compatriote pour RMC Sport : « Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club . »

«Pas très judicieux Léo ta remarque»

Le directeur sportif du PSG a d'ailleurs insisté, assurant que « nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club ». Et comme attendu, Jean-Michel Aulas n'a pas gardé le silence très longtemps. Sur Twitter , le président de l'OL n'a pas hésité à recadrer Leonardo : « ⁩ Pas très judicieux Léo ta remarque : Juni parlait du Brésil et de la politique du pays Juni est un homme bien : relis son article et tu apprendras beaucoup de choses ! » Une nouvelle passe d'armes qui ne devrait pas aider à réchauffer les relations entre les deux clubs, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ayant plusieurs fois affiché leur agacement au sujet des propos de Jean-Michel Aulas sur le PSG...