PSG/OL - Clash : Leonardo, Juninho, Aulas... La guerre est déclarée !

Publié le 9 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

En pointant du doigt Neymar dans une interview au Guardian, Juninho s'est attiré les foudres de Leonardo, mais peut compter sur le soutiens de Jean-Michel Aulas.

Interrogé sur sa vision du Brésil, Juninho a pointé du doigt de nombreux problèmes sociétaux dans les colonnes du Guardian . Et pour illustrer ses propos, il a pris l'exemple de Neymar : « Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l'ordre établi au Brésil, c'est une culture d'avidité. On veut toujours plus d'argent. C'est ce qu'on apprend et ce que nous avons appris. »

Aulas n'a pas apprécié la réponse de Leonardo à Juninho