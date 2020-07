Foot - PSG

PSG : Thiago Silva se méfie de l'Atalanta Bergame

Publié le 10 juillet 2020 à 16h55 par La rédaction

Alors que le PSG affrontera l’Atalanta lors des quarts de finale de Ligue des Champions, Thiago Silva estime que la rencontre sera « difficile » pour son équipe.