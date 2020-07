Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani joue avec le feu pour son avenir ?

Publié le 16 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries étrangères telles que l’AS Rome, l’Inter et l’Atlético de Madrid depuis son départ du PSG, Edinson Cavani aurait des prétentions salariales trop conséquentes. Un risque majeur pour le buteur uruguayen ?

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG à la fin du mois de juin, Edinson Cavani a finalement décidé de quitter immédiatement le club de la capitale, sans prolonger son contrat jusqu’au mois d’août pour terminer la campagne de Ligue des Champions comme l’a fait Thiago Silva. Du coup, Cavani est désormais libre de tout contrat, et il intéresserait plusieurs clubs comme l’AS Rome, l’Inter et l’Atlético de Madrid. Toutefois, un élément serait en train de freiner l’ancien numéro 9 du PSG…

Cavani réclame un salaire trop conséquent