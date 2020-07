Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : José Mourinho pour relancer le dossier Victor Osimhen ?

Publié le 15 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Grâce à une entrevue avec les dirigeants napolitains, Victor Osimhen semble se rapprocher de Naples. Cependant, le buteur du LOSC pourrait toujours se laisser convaincre par le challenge Tottenham porté par un certain José Mourinho.

Arrivé en provenance de Charleroi l’été dernier, Victor Osimhen a fait forte impression au LOSC cette saison. En attestent ses 13 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. À tout juste 21 ans, le Nigérian pourrait prendre la direction de Naples. Le10sport.com vous révélait fin juin que le LOSC et le club napolitain se sont mis d’accord sur l’indemnité de transfert, pour un montant de 80M€. L’Équipe confirme ces dernières heures nos informations et évoque une entrevue décisive en Sardaigne entre le joueur, le président lillois Gérard Lopez et le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli. De son côté, Osimhen aurait assuré vouloir faire partie intégrante du projet de Naples, mais n’aurait pas totalement fermé la porte à la Premier League.

Emballé par le Napoli, Osimhen voudrait parler avec Tottenham