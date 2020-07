Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pep Guardiola voudrait recruter un gros nom du vestiaire de Zidane !

Publié le 16 juillet 2020 à 9h30 par Th.B.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a accueilli avec joie la décision du Tribunal Arbitral du Sport qui consistait à lever la suspension infligée par l’UEFA. Désormais, les Skyblues se pencheraient sur le marché des transferts et le technicien espagnol compterait piocher au Real Madrid et jetterait son dévolu sur Raphaël Varane.

Pep Guardiola et le vestiaire des Citizens peuvent souffler. Depuis quelques heures, Manchester City sait que le club pourra disputer les deux prochaines campagnes européennes alors que l’UEFA avait officialisé cette suspension en février dernier. Ayant fait appel au Tribunal Arbitral du Sport, City a donc obtenu gain de cause et ne devra verser qu’une somme de 10M€, alors que l’amende initiale était fixée à 30M€. Manchester City peut donc désormais travailler sur le mercato et sur un dossier prioritaire aux yeux de Guardiola : le recrutement d’un défenseur central. L’entraîneur espagnol voudrait aligner un cador aux côtés d’Aymeric Laporte et un compatriote du Français serait attendu à l’Etihad Stadium en la personne de Raphaël Varane, poids lourd du Real Madrid.

Varane, le rêve absolu de Guardiola ?