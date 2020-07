Foot - Mercato

Mercato : Ferran Torres tout proche de Manchester City ?

Publié le 16 juillet 2020 à 8h25 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Borussia Dortmund ou encore de la Juventus, Ferran Torres serait tout proche de signer du côté de Manchester City, où il devrait remplacer Leroy Sané, parti au Bayern.