Mercato - Barcelone : Pour son avenir, Lionel Messi est à court de solutions…

Publié le 16 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Lassé du fait que son nom soit constamment associé aux déboires du FC Barcelone, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le Barça à l’issue de son contrat en juin 2021. Néanmoins, les clubs susceptibles de s’offrir ses services ne sont pas légion.

En 2000, Lionel Messi débarquait à Barcelone en provenance de Rosario, à l’âge de 13 ans. Depuis, l’Argentin n’a jamais quitté le club culé où il a fait ses classes de La Masia à l’équipe première. Avec le FC Barcelone, Messi a remporté un grand nombre de titres collectifs et individuels dont six Ballons d’Or. Cependant, à en croire les informations divulguées par la Cadena SER début juillet, Lionel Messi souhaiterait prendre un virage à 180 degrés pour la fin de sa carrière. À 33 ans, l’Argentin voudrait quitter le FC Barcelone en juin 2021, soit à l’issue de son contrat, étant fatigué des problèmes internes au sein du club. Partir, mais pour aller où ?

Personne ne pourrait recruter Lionel Messi