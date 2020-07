Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi bientôt de retour au Barça ? La réponse !

Publié le 15 juillet 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Quique Setién est des plus incertains, le nom de Xavi revient fréquemment pour succéder à l’ancien technicien du Real Betis sur le banc du FC Barcelone. Pour autant, le profil de l’ancien capitaine barcelonais ne ferait pas forcément l’unanimité en interne.

« Bien sûr, je me vois bien m'entraîner le FC Barcelone l'année prochaine », a lâché Quique Setién en conférence de presse ce mercredi à la veille du match des Catalans face au CD Osasuna. Seulement voilà, malgré cette affirmation du technicien de 61 ans, son avenir au Barça s’écrit en pointillés depuis plusieurs semaines après la très probable perte du titre de Liga, le Real Madrid ayant quatre poins d’avance sur les Blaugrana à deux journées de la fin du championnat. Nommé l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién n’était pas le premier choix de la direction du FC Barcelone, qui aurait préféré confier le poste à Xavi, actuellement entraîneur d’Al-Sadd. Et bien que ce dernier ait dernièrement affirmé qu’il resterait au Qatar la saison prochaine, son nom revient avec insistance pour devenir le futur entraîneur du Barça dans la mesure où il disposerait d’une clause lui permettant de rejoindre les Barcelonais quand il le souhaite. Pour autant, les choses ne seraient pas si simples…

Xavi aurait peu de chances de revenir au cours du mandat de Josep Mara Bartomeu !