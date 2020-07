Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme blocage à prévoir avec Lionel Messi ?

Publié le 15 juillet 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi aurait pris la décision d’interrompre les discussions pour la prolongation de son contrat expirant en juin 2021, la reprise éventuelle des discussions pourrait être rendue des plus compliquées par les rapports qu’entretiennent l’Argentin et Josep Maria Bartomeu.

« Avec Messi, nous parlons, nous avons parlé et nous parlerons. Il est le meilleur joueur de l'histoire du football, il a encore des années devant lui et il est en pleine forme. Je ne doute pas sur le fait qu'il continuera au Barça, son avenir est ici, dans le football et après le football », a assuré Josep Maria Bartomeu ce dimanche à l’occasion d’un entretien accordé à TV3 . Ce faisant, le président du FC Barcelone a tenu à assurer que Lionel Messi ne quitterait pas le club catalan en juin 2021, date à laquelle il arrivera au terme de son contrat. Cependant, en coulisses, les choses seraient moins évidentes. En effet, la Cadena SER a dernièrement révélé que La Pulga avait pris la décision d’interrompre les discussions pour renouveler son bail, et l’une des raisons justifiants cette prise de position serait ses rapports conflictuels avec la direction du Barça. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, cette relation abimée entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu paralyserait tout à l’heure actuelle.

Lionel Messi aimerait des garanties de la part du Barça, mais…