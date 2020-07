Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce poids lourd du vestiaire jure fidélité au Barça !

Publié le 16 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2021, Luis Suarez (33 ans) se rapproche du crépuscule de sa carrière. Cependant, l’Uruguayen compte bien continuer d’offrir ses services au FC Barcelone.

Luis Suarez est sans contestation possible l’une des figures de proue du FC Barcelone de ces dernières années avec le capitaine Lionel Messi. Arrivé à l’été 2014 en provenance de Liverpool, El Pistolero s’est immédiatement acclimaté au jeu blaugrana en permettant au club culé de notamment remporter la Ligue des champions en 2015. Alors qu’il vient tout juste de devenir le 3ème meilleur buteur de l’histoire du Barça avec ses 195 réalisations, Suarez s’approche aussi de la fin de son contrat courant jusqu’en juin 2021. Néanmoins, l’Uruguayen ne doute pas et offre déjà ses services au FC Barcelone.

« Selon la situation dont le club a besoin, je serai toujours là pour aider »