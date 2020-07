Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable occasion à saisir avec Bakayoko ?

Publié le 16 juillet 2020 à 7h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir le dossier Tanguy Ndombele évoluer en leur faveur.

Le milieu de terrain est la principale préoccupation de Leonardo et, comme nous vous l’avons révélé le 29 mai dernier, il a plusieurs noms sur sa short-list. L’un d’est est celui de Tiémoué Bakayoko. Prêté à l’AS Monaco cet été, après un passage au Milan AC, le Français ne semble pas avoir sa place à Chelsea. L’entraineur Frank Lampard aurait d’autres projets pour son milieu et il pourrait être un des jolis coups de l’été. Le PSG n’est toutefois pas seul, puisque selon nos informations le Bayern Munich songe également à Bakayoko.

Chelsea prêt à faire des efforts pour Bakayoko