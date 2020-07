Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup de Nasser Al-Khelaïfi est totalement validé !

Publié le 16 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Il y a un peu plus d'un an, Nasser Al-Khelaifi décidait de rapatrier Leonardo pour remplacer Antero Henrique. Un choix validé par Jérémy Ménez qui avait été recruté au PSG par le Brésilien.

Après deux saisons avec Antero Henrique au poste de directeur sportif, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire revenir Leonardo l'été dernier. Le Brésilien occupait ce poste entre 2011 et 2013 a lancé le projet QSI sur de bons rails. Son départ s'est d'ailleurs cruellement fait ressentir puisqu'aucun de ses successeurs n'a réussi à faire oublier Leonardo que ce soit Olivier Létang, Patrick Kluivert ou Antero Henrique. Jérémy Ménez, recruté par Leonardo en 2011, valide d'ailleurs ce retour.

Ménez ravi du retour de Leonardo