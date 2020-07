Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Dembélé... La dernière bombe de la presse espagnole !

Publié le 15 juillet 2020 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 15 juillet 2020 à 15h37

Malgré le mercato particulier qui s'annonce cet été, Neymar reste au coeur de toutes les rumeurs pour son avenir. D'après les dernières informations en provenance d'Espagne, Ousmane Dembélé pourrait permettre au FC Barcelone de récupérer son ancien joueur, parti au PSG en 2017.

Une année après avoir animé le dernier mercato estival, Neymar semble plus que jamais heureux au PSG, comme le montrent ses dernières publications sur les réseaux sociaux avec ses coéquipiers. Le temps où les maux du Brésilien faisaient la Une de la presse catalane est désormais bien loin, mais les rumeurs de départ n'ont pas pour autant disparu. Malgré ce contexte de crise sanitaire lié au coronavirus, certains médias espagnols assurent que le FC Barcelone rêve encore de mettre la main sur l'attaquant parisien, sous contrat jusqu'en juin 2022. D'ailleurs, ce dernier verrait toujours d'un bon œil son retour en Catalogne, mais peu de personnes semblent réellement y croire au sein du club. « Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG. Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial », expliquait dimanche Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, au micro de TV3 . Malgré tout, il semble que le club culé souhaite tenter un énorme coup cet été.

Et si le PSG et le Barça se mettait d'accord pour Neymar ?

Alors que le FC Barcelone tente déjà de mettre la main sur Lautaro Martinez, le dossier Neymar serait toujours sur la table de Josep Maria Bartomeu selon les informations d'Eduardo Inda. Présent sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito ce mardi soir, le directeur d' OK Diario a annoncé que le club culé cherchait toujours un moyen de rapatrier l'international auriverde. L'idée d'un échange plairait au Blaugrana , qui aurait déjà approché les dirigeants du PSG pour leur faire deux propositions selon le journaliste ibérique : Griezmann et Dembélé ou Umtiti et Dembélé en échange de Neymar. Des révélations qui rappellent les nombreuses rumeurs apparues l'été dernier sur le sujet, mais selon Eduardo Inda, cela aurait retenu l'attention des décideurs parisiens. Comme cela a récemment été confirmé par l'entourage de Neymar, aucune discussion n'a pour l'heure été entamée pour la prolongation de l'attaquant au PSG, le club français s'interrogerait donc sur son avenir et ne fermerait pas la porte à un départ, d'autant que le salaire du joueur de 28 ans pèse lourd dans la masse salariale du PSG. Le club de la capitale serait donc prêt à donner son feu vert à un départ de Neymar en échange d'une offre de 80M€ en plus des services d'Ousmane Dembélé. Une proposition loin d'être anodine.

Une arrivée d'Ousmane Dembélé bénéfique... pour la prolongation de Mbappé ?