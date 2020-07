Foot - PSG

PSG : Quand Neymar s'enflamme totalement pour Paris !

Publié le 15 juillet 2020 à 11h15 par B.C.

Alors qu'on le disait malheureux à Paris l'été dernier, Neymar a profité de la fête nationale ce 14 juillet pour assister au feu d'artifice tiré de la tour Eiffel, l'occasion d'afficher son attachement pour la Ville Lumière sur les réseaux sociaux.

Le groupe vit bien. Séparés de longs mois en raison de l'épidémie de coronavirus, les joueurs du PSG sont inséparables depuis leur retour dans la capitale. Ce mardi 14 juillet, plusieurs protégés de Thomas Tuchel se sont ainsi retrouvés sur une péniche pour assister ensemble au feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel. Neymar et Kylian Mbappé étaient de la partie, tout comme Mauro Icardi, Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Keylor Navas, et les joueurs ont partagé ce moment sur les réseaux sociaux.

« Paris est magique »

Les publications de Neymar ont particulièrement retenu l'attention des supporters du PSG. Il y a une année, le Brésilien faisait des pieds et des mains pour quitter le club de la capitale, direction le FC Barcelone. On le disait alors malheureux à Paris, aussi bien dans la ville qu'au sein du club, et prêt à tout pour claquer la porte, mais cela semble être du passé pour Neymar. Alors que plusieurs témoignages indiquent depuis plusieurs semaines maintenant que la star du PSG est heureuse dans son club, les dernières sorties du joueur sur les réseaux sociaux confirment la tendance. Neymar a publié ce mardi soir plusieurs photographies du groupe du PSG et du feu d'artifice à la tour Eiffel en lançant : « Paris est magique ». Une sortie loin d'être anodine lorsque l'on connaît le passé de Neymar dans la capitale...