PSG - Kehrer : «On a des grands objectifs et pour ça, on veut très bien se préparer»

Publié le 12 juillet 2020 à 20h25 par La rédaction

Alors que le PSG reprend la compétition avec un match amical, Thilo Kehrer s’est prononcé sur les différents objectifs du club parisien.